В Черном море уничтожили за ночь четыре безэкипажных катера ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, в ночь накануне были сбиты четыре украинских беспилотника воздушного типа, которые пытались атаковать объекты на территории России в двух областях и над Черным морем.
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