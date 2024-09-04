В Черном море уничтожили за ночь четыре безэкипажных катера ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, в ночь накануне были сбиты четыре украинских беспилотника воздушного типа, которые пытались атаковать объекты на территории России в двух областях и над Черным морем.