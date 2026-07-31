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5koleso.ru

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Игра стоит свеч: в чем преимущество иридиевых свечей зажигания

«Возьмите иридиевые, они вечные!» Вы смотрите на ценник, потом на продавца, вздыхаете и тянетесь за банковской картой… Как человек, который последние десять лет «режет» силой мысли масляные фильтры и пытается понять, почему «оригинал» из ….

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