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Какой сегодня праздник: 3 октября – День ОМОН

Какой сегодня праздник: 3 октября – День ОМОН

В России 3 октября отмечается День ОМОН (отряд мобильный особого назначения). Приказ об учреждении праздника был подписан 1 марта 2002 года Борисом Грызловым, который на тот момент занимал пост министра внутренних дел России.

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