Украина: поздно вечером 15 октября в результате удара российского беспилотника поступило сообщение о пожаре на нефтебазе в Шепетовском районе Хмельницкой области; тысячи человек также остались без электричества в Волынской области, включая Луцк.
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