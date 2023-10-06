"На похоронах было два гроба": В Нижнем Тагиле беременная умерла за 2 недели до родов

Беременная женщина готовилась лечь на сохранение, но случилась трагедия.В Нижнем Тагиле беременная женщина, которая должна была в ближайшее время лечь в роддом на сохранение, скончалась на входе в подъезд собственного дома.
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