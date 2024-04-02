В Саратове общественники вместе с полицейскими предупредили горожан об угрозе мошенничества

Участниками акции «Осторожно, мошенники!», организованной сотрудниками УМВД России по городу Саратову, стали член Общественного совета при УМВД России, руководитель общественного объединения правоохранительной направленности «СНД Боевое Братство» Игорь Попов и члены отряда «Юный друг полиции» ГАОУ СО «Лицей-интерната 64».
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