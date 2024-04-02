Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

863 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • brigadier21 Snytsarienko
    Козырно, моё почтение спецам из МВД, сколько дряни из оборота вывели, много людских жизней тем самым сохранили!!!Владимир Колоколь...
  • А Кудасов
    Кто то воюет, кровь проливает, кто то награды вручает или рассказывает про СВО и звания получает, как Конашенков. Не ...Замминистра оборо...
  • Nikolia Vovchenko
    Идеологическая помойка "Эрнст и Ко"МЧС России поздра...

В Саратове общественники вместе с полицейскими предупредили горожан об угрозе мошенничества

Участниками акции «Осторожно, мошенники!», организованной сотрудниками УМВД России по городу Саратову, стали член Общественного совета при УМВД России, руководитель общественного объединения правоохранительной направленности «СНД Боевое Братство» Игорь Попов и члены отряда «Юный друг полиции» ГАОУ СО «Лицей-интерната 64».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх