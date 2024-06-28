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Выборы президента Ирана

28 июня граждане Ирана будут выбирать президента страны после гибели Эбрахима Раиси. Пять из шести кандидатов являются «жесткими лидерами, которые занимают твердые антизападные позиции», отметил старший научный сотрудник Фонда защиты демократий* Бенам бен Талеблу.

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