Вонючий случай: Санкционная борьба перешла в плоскость безумия

Умываться по утрам и вечерам, а также мыться, плескаться, купаться всем нам ещё в 1923 году завещал умывальников Начальник и мочалок Командир, и вот спустя 100 лет набившие оскомину "британские учёные" серьёзно утверждают: каждый день быть чистым не нужно.
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