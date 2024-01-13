Вонючий случай: Санкционная борьба перешла в плоскость безумия

Умываться по утрам и вечерам, а также мыться, плескаться, купаться всем нам ещё в 1923 году завещал умывальников Начальник и мочалок Командир, и вот спустя 100 лет набившие оскомину "британские учёные" серьёзно утверждают: каждый день быть чистым не нужно.