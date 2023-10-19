Экс-министр обороны Израиля: Наша задача - сделать юг страны 100-процентным раем для израильтян

Бывший министр обороны Израиля Бени Ганц, вошедший в состав израильского варианта «Ставки верховного главнокомандования», дал понять, что Израиль не отказывается от проведения наземной операции в секторе Газа.
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