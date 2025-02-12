В Мали заработал еще один литиевый рудник Об этом сообщила горнодобывающая компания Kodal Minerals, которой принадлежит доля в руднике.
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В Мали заработал еще один литиевый рудник Об этом сообщила горнодобывающая компания Kodal Minerals, которой принадлежит доля в руднике.
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