Уникальный китайский минивэн только вышел, а уже стал музейным экспонатом в США

, дебютировавший всего несколько месяцев назад, уже успел стать музейным экспонатом, причем не в каком-нибудь провинциальном музее, а в престижных собраниях Шанхайского автомобильного музея и музея Петерсона в США.
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