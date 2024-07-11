Ямальчанка 12 раз ударила знакомого ножом, но убить так и не смогла

12 раз ударила ножом знакомого ямальчанка, но мужчина все равно выжил. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, 8 июля 2024 года в поселке Тазовский 37-летняя женщина распивала спиртное в компании своих знакомых.