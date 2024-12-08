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  • Наталья Середа
    Господи! И это девочки! Наказать по полной и тортом по морде ( не по лицу!), по морде этих тупиц.В Дзержинске школ...
  • Михаил Еграшин
    Это они закаливаются. Так что и пуховики и москитки не убирайте (тот, что на фото - явный кровопийца) 😜Депприроды Москвы...
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    И эта убогая туда же.Глава дипломатии ...

NEJM: лечение снизило риск рецидива или летальности при лейкозе у детей на 61%

NEJM: лечение снизило риск рецидива или летальности при лейкозе у детей на 61%

Международная группа ученых из Канады, США и других стран объявила об улучшении глобальной ситуации с заболеваемостью B-клеточным острым лимфобластным лейкозом (B-ОЛЛ) — самым распространенным видом рака у детей.

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