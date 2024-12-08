NEJM: лечение снизило риск рецидива или летальности при лейкозе у детей на 61%

Международная группа ученых из Канады, США и других стран объявила об улучшении глобальной ситуации с заболеваемостью B-клеточным острым лимфобластным лейкозом (B-ОЛЛ) — самым распространенным видом рака у детей.
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