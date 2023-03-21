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Минобороны РФ опубликовало видео ударов гаубиц «Мста-С» по опорным пунктам ВСУ

Минобороны РФ опубликовало видео ударов гаубиц «Мста-С» по опорным пунктам ВСУ

Минобороны РФ продемонстрировало кадры уничтожения бронетехники, артиллерии и замаскированных укрепленных позиций киевского режима бойцами Западного военного округа.

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