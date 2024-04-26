Представитель Госдепа ушла в отставку из-за политики США в секторе Газа

U.S. Department of State Арабоязычная пресс-секретарь Госдепа США Хала Рхаррит объявила о своей отставке из-за несогласия с политикой Вашингтона в секторе Газа, сообщили в израильской газете The Jerusalem Post.
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