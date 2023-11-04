СМИ: экс-сотрудник Госдепа получил 5 лет срока за нападение на полицию

Global Look Press/Joel Marklund/Keystone Press Agency Бывшего сотрудника Госдепартамента США приговорили к пяти годам и десяти месяцам тюрьмы за нападение на полицейских во время штурма Капитолия в январе 2021 года.
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