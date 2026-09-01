Все ограничения с российских игроков, тренеров и судей в баскетболе сняты

Исполнительный комитет Международной федерации баскетбола (ФИБА, FIBA) принял решение о снятии ограничений со всех игроков, тренеров, судей, комиссаров и других официальных лиц России и Беларуси в отношении баскетбола и баскетбола 3х3, сообщают в федерации 1 сентября 2026 года, во вторник.
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