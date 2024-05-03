Печальный конец Смольянинова: из Латвии пришли внезапные вести о побирающимся Иуде

Артур Смольянинов* когда-то очень давно был довольно успешным и популярным актеров в России. Он снимался в одних из самых популярных российских фильмах нулевых — это и «9 рота», и «Утомленные солнцем 2: Предстояние».
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