Парфюмерная полка Мадонны: что стоит в ванной у поп-королевы

Мадонна показала свою ванную комнату и заодно приоткрыла парфюмерный шкаф. Среди флаконов — культовые Fracas Robert Piguet, Portrait of a Lady Frédéric Malle, Radical Rose и Crystal Saffron Matière Première, цитрусовый Oyedo Diptyque и еще несколько ароматов, которые удалось разглядеть на полке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВР Настя Ивлеева ста...
- Настя Ивлеева ста...
- ЛЛ Настя Ивлеева ста...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым