Парфюмерная полка Мадонны: что стоит в ванной у поп-королевы

Мадонна показала свою ванную комнату и заодно приоткрыла парфюмерный шкаф. Среди флаконов — культовые Fracas Robert Piguet, Portrait of a Lady Frédéric Malle, Radical Rose и Crystal Saffron Matière Première, цитрусовый Oyedo Diptyque и еще несколько ароматов, которые удалось разглядеть на полке.