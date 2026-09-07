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Парфюмерная полка Мадонны: что стоит в ванной у поп-королевы

Парфюмерная полка Мадонны: что стоит в ванной у поп-королевы

Мадонна показала свою ванную комнату и заодно приоткрыла парфюмерный шкаф. Среди флаконов — культовые Fracas Robert Piguet, Portrait of a Lady Frédéric Malle, Radical Rose и Crystal Saffron Matière Première, цитрусовый Oyedo Diptyque и еще несколько ароматов, которые удалось разглядеть на полке.

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