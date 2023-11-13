Финны оправдались за велосипедный запрет для русских. Вышло только хуже

Власти Финляндии объяснили запрет въезда в страну из России на велосипедах. Лучше бы промолчали.Заместитель командующего Пограничной службой Юго-Восточной Финляндии Юкка Луккари заявил, что запрет на въезд в страну из России на велосипедах связан якобы с наплывом иностранных беженцев.