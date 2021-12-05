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Донецк в опасности: Передовые отряды украинской армии подошли к посёлку ДНР на расстояние рукопашного броска

Донецк в опасности: Передовые отряды украинской армии подошли к посёлку ДНР на расстояние рукопашного броска

Подразделения вооружённых сил Украины в нарушение Минских соглашений перешли разделительную линию («серая зона», шириной 1,5 километра) и вплотную подошли к домам на окраине посёлка Ясное (ДНР), пригорода Докучаевска – в 30 километрах от Донецка.

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