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ВЕСТИ КРЫМ

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В Симферополе открылась историко-документальная выставка, приуроченная ко Дню памяти воинов, павших в Крымской войне

В Симферополе открылась историко-документальная выставка, приуроченная ко Дню памяти воинов, павших в Крымской войне

Ваш браузер не поддерживает видео. Экспозиция развернулась в стенах Государственного комитета по делам архивов.

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