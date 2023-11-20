Кому следует бояться «смерти» электронных мозгов автомобиля во время диагностики

# Кому необходимо беспокоиться о “смерти” электронных систем автомобиля во время диагностики Страшилки о том, что иностранные автопроизводители могут удаленно выключить свои автомобили, когда их владельцы обращаются на российские СТО, распространяются в социальных сетях и интернете.