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Магуайр о том, что Роналду дал «МЮ»: «Голы. Это чудесный игрок с прекрасным характером. Любое его действие тщательно изучают – знаю, каково это»

Харри Магуайр высоко отозвался о нападающем «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. – Что дало «Манчестер Юнайтед» возвращение Роналду прошлым летом? – Голы.

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