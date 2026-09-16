Мишустин поручил усилить контроль за инфраструктурой "Россетей"

На встрече с главой "Россетей" Андрей Рюминым премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул важность проверок энергосетевой инфраструктуры для стабильности российского энергоснабжения и рекомендовал уделить внимание подготовке персонала.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Почему украинские...
- Без России никак....
- ХЛ Американский само...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым