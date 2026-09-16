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Царьград

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Мишустин поручил усилить контроль за инфраструктурой "Россетей"

Мишустин поручил усилить контроль за инфраструктурой "Россетей"

На встрече с главой "Россетей" Андрей Рюминым премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул важность проверок энергосетевой инфраструктуры для стабильности российского энергоснабжения и рекомендовал уделить внимание подготовке персонала.

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