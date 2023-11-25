Россия и Турция обсудили поставки газа и другие вопросы сотрудничества

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак провел в Анкаре переговоры с министром энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Альпарсланом Байрактаром, в ходе которых стороны обсудили поставки газа, а также сотрудничество в области электро- и атомной энергетики, сообщается на сайте правительства РФ.