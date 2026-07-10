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Олег Белозёров посетил депо Северобайкальск

Олег Белозёров посетил депо Северобайкальск

Генеральный директор - председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров в рамках своего визита на Восточно-Сибирскую железную дорогу посетил сервисное локомотивное депо Северобайкальск Восточно-Сибирского филиала компании «ЛокоТех-Сервис» и одноименное эксплуатационное предприятие.

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