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Что будет, если собрать ПК из 600-долларовой GeForce RTX 4070 и 90-долларового Pentium G7400. Эксперимент показал, насколько такой ПК хорош в играх

Что будет, если собрать ПК из 600-долларовой GeForce RTX 4070 и 90-долларового Pentium G7400. Эксперимент показал, насколько такой ПК хорош в играх

Принято считать, что для очень производительной видеокарты нужен очень производительный процессор. Это верно лишь отчасти, но на 100% верно то, что для очень производительной видеокарты точно плохо подойдёт очень слабый CPU, если говорить об играх.

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