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Царьград

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Зеленский богаче Илона Маска: Журналистка раскрыла, на чём озолотился "президент" Украины

Зеленский богаче Илона Маска: Журналистка раскрыла, на чём озолотился "президент" Украины

Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский уже богаче американского миллиардера Илона Маска, который уже много лет не покидает топ-3 списка Forbes.

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Комментарии
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Амара Карпова
гори в аду с...ка💩это все на крови🤮грязное животное🤮
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