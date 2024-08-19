Российские подразделения выбили противника из Нью-Йорка и начали наступление на Нелеповку. Накануне источники сообщали о занятии ВС РФ 90% территории Нью-Йорка – судя по всему, теперь под контролем российской стороны находится весь населенный пункт.
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