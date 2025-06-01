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Позитив для оптимистов

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Томаса Баха «короновали» подгузником – глава МОК в отставке получил «подарок»

Томаса Баха «короновали» подгузником – глава МОК в отставке получил «подарок»

Томасу Баху, бывшему главе МОК, который причинил столько зла российским атлетам, надели на голову… подгузник! Это видео активно распространяется в соцсетях, и совершенно не оставляет повода для сомнений относительно происходящего.

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