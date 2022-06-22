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«Оставили в одном белье»: Кристину Асмус раздели на озвучке фильма

«Оставили в одном белье»: Кристину Асмус раздели на озвучке фильма

Актриса оказалась в неловкой ситуации. Кристина Асмус Соцсети34-летняя Кристина Асмус еще до развода с Гариком Халамовым завоевала статус одной из самых раскрепощенных актрис отечественного кино, сыграв в полупорнографической сцене в фильме «Текст».

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