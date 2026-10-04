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Виктория Дайнеко показала редкие фото 11-летней дочери: «Самое лучшее, что со мной случалось»

Виктория Дайнеко показала редкие фото 11-летней дочери: «Самое лучшее, что со мной случалось»

Дочь Виктории Дайнеко Елизавета отметила 11-летие. Певица поздравила её публично и показала подписчикам редкие кадры с подросшей наследницей.

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