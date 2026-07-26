Тренер "Ахмата" Черчесов остался недоволен судейством матча с "Локомотивом"

Главный тренер грозненского "Ахмата" Станислав Черчесов после матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Локомотива" заявил, что не до конца согласен с решениями арбитра в этом матче.
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