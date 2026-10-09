Слава после сорока: 8 советских актёров, чей звёздный час случился поздно

Советское кино умело не замечать своих будущих звёзд годами. Кто-то десятилетиями оставался театральным актёром, кто-то начинал с эпизодов, а кто-то возвращался в профессию после фронта, ранений, лагерей и ссылки.
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