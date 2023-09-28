Опасный класс пожароопасности начал действовать в лесах Уссурийского округа

Недавно выпавшие дожди существенного влияния на пожароопасную обстановку в Приморье не оказали. Из-за сухой и тёплой погоды в Уссурийском городском округе продолжает действовать опасный четвертый класс пожароопасности.
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