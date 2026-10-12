Росатом будет собирать аккумуляторы в Египте вместе с местной Teletech

Мощность локализованного производства составит 500 МВт*ч в год Топливный дивизион Росатома и египетская технологическая компания Teletech подписали соглашение о создании мощностей для локальной сборки накопителей энергии в Египте.
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