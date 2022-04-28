Украинские СМИ растиражировали масштабный фейк о проведении антироссийского митинга в Херсоне

prt scr youtube.com/Сергей Мороз В освобожденном войсками РФ Херсоне представлены новые власти — председателем Херсонской Обладминистрации стал известный политик Владимир Сальдо, а главой Херсонской городской администрации — Александр Кобец.
prt scr youtube.com/Сергей Мороз В освобожденном войсками РФ Херсоне представлены новые власти — председателем Херсонской Обладминистрации стал известный политик Владимир Сальдо, а главой Херсонской городской администрации — Александр Кобец.
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