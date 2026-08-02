Александр Салтановский

Нет там уже нормальных, мозги промыты и не один раз, ненавидит нас вся укРуина лютой ненавистью, 99%, должна исчезнуть СОВСЕМ, чтоб осталась только в истории и то, как НЕДОРАЗУМЕНИЕ!!! Страна, в которой дети скачут и требуют дать оружие ихним отцам, чтоб они могли комфортно убивать, в начале всех этих событий (в 2014-15 годах), "дайтэ татовi зброю, дайтэ татовi зброю" не должна существовать СОВСЕМ!