25 июня Владимир Зеленский, хмуря бровки, пообещал России "сорок дней ада". В Киеве посулили отрезать Крымский полуостров и высадить туда десант.
С режимом пора кончать: Украину готовят к земле
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Салтановский
Нет там уже нормальных, мозги промыты и не один раз, ненавидит нас вся укРуина лютой ненавистью, 99%, должна исчезнуть СОВСЕМ, чтоб осталась только в истории и то, как НЕДОРАЗУМЕНИЕ!!! Страна, в которой дети скачут и требуют дать оружие ихним отцам, чтоб они могли комфортно убивать, в начале всех этих событий (в 2014-15 годах), "дайтэ татовi зброю, дайтэ татовi зброю" не должна существовать СОВСЕМ!
Ответить
1 м.
Сергей
УРОД ТЫ ПО ЖИЗНИ, ИГОРЬ...... ТЕБЯ-БЫ ЗАСУНУТЬ В ЭТУ ГОРЯЩУЮ КВАРТИРУ - МОЖЕТ ПОУМНЕЛ-БЫ... ХОТЯ ВРЯД-ЛИ... ЕЩЕ НЕ ВСЕХ ВОЙНА УБИЛА...
Ответить
1 м.
Игорь Кузнецов
Злорадствовать по поводу последствий ответных ударов по Украине, как это делали украинцы после террористических ударов ВСУ, не будем. Ожесточение - это да. И желание продолжения методичного уничтожения инфраструктуры киевского режима. Пусть украинцы ищут виноватых из тех, кто сорвал мирные договорённости в августе 2022 года.
Ответить
1 м.
Свежие комментарии