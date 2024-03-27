Путин оценил действия боевой авиации российской армии на «отлично»

Президент России Владимир Путин провел встречу с военными летчиками ВС РФ. На данный момент в 344-м центре переучивания летного состава Минобороны РФ они проходят подготовку перед отправкой в зону спецоперации.
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