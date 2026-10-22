Германии следует возобновить импорт газа из России, используя уцелевшую после терактов 2022 года нитку газопровода «Северный поток-2», считает глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
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А согласится Россия поставлять газ немцам после стольких гадостей и подлостей , сделанными ими против России ?