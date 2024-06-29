Азаров: Зеленский придумал новый способ воздействия на уклонистов

Украинские власти намерены начать блокировать иностранные счета уклонистов, а страны ЕС по соглашению об обмене информацией с Киевом о счетах украинских граждан за рубежом могут предоставить соответствующие данные.
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