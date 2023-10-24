Израиль: Арабское восстание внутри страны не исключено

Тель-Авив получил первое иранское предупреждение Евгений Берсенев На фото: министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян (Фото: AP/TASS) Материал комментируют: Александр Перенджиев Владимир Жарихин Тегеран через своих дипломатов сделал предупреждение Израилю, заявив, что действия ЦАХАЛ в секторе Газа могут вызвать серьезную реакцию, весьма неприятную для Тель-Авива.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии