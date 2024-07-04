19-летний Берман с 2025 года станет пилотом «Хааса»

Пилот академии «Феррари» Оливер Берман со следующего сезона будет выступать в составе «Хааса». Пресс-служба «Хааса» объявила о подписании многолетнего контракта с юным талантом академии «Феррари» 19-летним британцем Оливером Берманом.
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