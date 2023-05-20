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Евгений Пригожин: «Петербург при Беглове стал местом празднично-ритуальных услуг»

Евгений Пригожин: «Петербург при Беглове стал местом празднично-ритуальных услуг»

Почему предатели России продолжают зарабатывать на государственном заказе бюджета Петербурга, и почему Александр Беглов продолжает работать губернатором, несмотря на череду коррупционных скандалов - в эксклюзивном интервью Евгения Пригожина.

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