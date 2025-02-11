Минфин 12 февраля предложит инвесторам два выпуска ОФЗ-ПД

Минфин России планирует 12 февраля 2025 года провести аукционы по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26233RMFS и облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26248RMFS, говорится в информационном сообщении ведомства.