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Андрей Мостовой о 2:1 с «Краснодаром»: «Кассьерра молодец, вытащил игру. «Зенит» приблизился к чемпионству, «Динамо» где‑то рядышком»

Сине-бело-голубые выиграли матч 24-го тура Мир РПЛ со счетом 2:1.  – Думаю, Кассьерра сегодня молодец.

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