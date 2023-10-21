Экс-канцлер ФРГ: США не разрешили Украине пойти на мир с Россией

ТАСС/Владимир Смирнов Положить конец украинскому конфликту можно было бы еще в 2022 году, если бы Киев не послушал Вашингтон, который запретил ему идти с Россией на мировую, считает экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер.
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