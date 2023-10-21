РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 173 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Марина Биченова
    Бывают горячие женщины, им годы не помеха.Мужчина случайно ...
  • лина любимцева
    НАСИЛОВАЛ ОН ЕЕ, а не "случайно задушил"!! Какой секс в таком возрасте?  83 года... Сейчас уже столько и не живут...Мужчина случайно ...
  • лина любимцева
    Это НЕ ХАЛАТНОСТЬ УЖЕ!! Это  УКРЫВАТЕЛЬСТВО ПРЕСТУПЛЕНИЙ, а значит и содействие им!! Тут снимать нужно с должностей с...СК возбудил дело ...

Экс-канцлер ФРГ: США не разрешили Украине пойти на мир с Россией

Экс-канцлер ФРГ: США не разрешили Украине пойти на мир с Россией

ТАСС/Владимир Смирнов Положить конец украинскому конфликту можно было бы еще в 2022 году, если бы Киев не послушал Вашингтон, который запретил ему идти с Россией на мировую, считает экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх