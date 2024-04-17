Дуров ожидает, что аудитория Telegram превысит миллиард

Российский предприниматель и программист, основатель Telegram Павел Дуров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, опубликованному в социальной сети X и на видеохостинге You Tube, рассказал о своих ожиданиях относительно роста аудитории канала .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии