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Татар-информ

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«Татэнерго» этим летом вложит в замену 99 км теплотрасс более 4,7 млрд рублей

«Татэнерго» этим летом вложит в замену 99 км теплотрасс более 4,7 млрд рублей

Автор: Александр ПоповВ ходе подготовки к новому отопительному сезону 2025-2026 годов «Татэнерго» планирует вложить свыше 4,7 млрд рублей в замену более 99 км теплотрасс в городах присутствия в Татарстане – в Казани, Набережных Челнах, Заиньке, Бугульме и Нижнекамске.

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