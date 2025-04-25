«Татэнерго» этим летом вложит в замену 99 км теплотрасс более 4,7 млрд рублей

Автор: Александр ПоповВ ходе подготовки к новому отопительному сезону 2025-2026 годов «Татэнерго» планирует вложить свыше 4,7 млрд рублей в замену более 99 км теплотрасс в городах присутствия в Татарстане – в Казани, Набережных Челнах, Заиньке, Бугульме и Нижнекамске.